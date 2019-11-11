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10:23, 11 ноября 2019 264

«Рязаньэнерго» завершил курс лекций по цифровой трансформации для студентов радиоуниверситета

«Рязаньэнерго» завершил курс лекций по цифровой трансформации для студентов радиоуниверситета

В рамках информационного курса «Цифровая трансформация в электросетевом комплексе» — образовательного проекта «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» — специалисты «Рязаньэнерго» провели девять тематических лекций для студентов, обучающихся по направлению «Электроэнергетика и электротехника» радиоуниверситета.

Цикл лекций стартовал одновременно во всех 20 регионах присутствия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Слушатели курса узнали, какое глобальное и качественное переформатирование происходит в энергетической отрасли, ознакомились с ключевыми проектами первого этапа трансформации электросетевого комплекса: цифровая подстанция (ПС), район электрических сетей (РЭС), Единые центры управления сетями (ЕЦУС) регионов, цифровая радиосвязь, цифровой электромонтер, беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

«В „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“ придают важное значение работе с профильными учебными заведениями: с радиотехническим университетом, агротехнологическим университетом, филиалом „Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I“, Скопинским электротехническим колледжем, Сасовским индустриальным колледжем, — подчеркнул директор предприятия Михаил Подлягин. — Образовательные проекты направлены на формирование кадрового потенциала электроэнергетики. Молодые специалисты, которые после окончания вуза придут работать в отрасль, в том числе, на наше предприятие, должны быть в курсе актуальных тенденций, и крайне важно, чтобы у студентов выпускных курсов сформировалась целостная картина цифровой трансформации электросетевого комплекса».

Руководитель направления подготовки «Электроэнергетика и электротехника» радиоуниверситета Татьяна Васильева поделилась своими впечатлениями: «Считаю, что информационный курс по цифровизации пошел исключительно на пользу студентам нашего вуза профильного факультета. „Россети“ — крупнейшая в России и мире энергетическая компания, идущая в ногу со временем. И чтобы работать в такой компании, молодые специалисты просто обязаны ориентироваться в мире цифровых технологий».

В перспективе для студентов запланирована экскурсия на энергообъекты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго».


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