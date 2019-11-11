«Рязаньэнерго» завершил курс лекций по цифровой трансформации для студентов радиоуниверситета

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В рамках информационного курса «Цифровая трансформация в электросетевом комплексе» — образовательного проекта «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» — специалисты «Рязаньэнерго» провели девять тематических лекций для студентов, обучающихся по направлению «Электроэнергетика и электротехника» радиоуниверситета.
Цикл лекций стартовал одновременно во всех 20 регионах присутствия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Слушатели курса узнали, какое глобальное и качественное переформатирование происходит в энергетической отрасли, ознакомились с ключевыми проектами первого этапа трансформации электросетевого комплекса: цифровая подстанция (ПС), район электрических сетей (РЭС), Единые центры управления сетями (ЕЦУС) регионов, цифровая радиосвязь, цифровой электромонтер, беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
«В „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“ придают важное значение работе с профильными учебными заведениями: с радиотехническим университетом, агротехнологическим университетом, филиалом „Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I“, Скопинским электротехническим колледжем, Сасовским индустриальным колледжем, — подчеркнул директор предприятия Михаил Подлягин. — Образовательные проекты направлены на формирование кадрового потенциала электроэнергетики. Молодые специалисты, которые после окончания вуза придут работать в отрасль, в том числе, на наше предприятие, должны быть в курсе актуальных тенденций, и крайне важно, чтобы у студентов выпускных курсов сформировалась целостная картина цифровой трансформации электросетевого комплекса».
Руководитель направления подготовки «Электроэнергетика и электротехника» радиоуниверситета Татьяна Васильева поделилась своими впечатлениями: «Считаю, что информационный курс по цифровизации пошел исключительно на пользу студентам нашего вуза профильного факультета. „Россети“ — крупнейшая в России и мире энергетическая компания, идущая в ногу со временем. И чтобы работать в такой компании, молодые специалисты просто обязаны ориентироваться в мире цифровых технологий».
В перспективе для студентов запланирована экскурсия на энергообъекты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПолиция нашла подростков, закидавших пенсионерку камнями и бутылками
|
cледующая новость →Рязанский самбист завоевал золото чемпионата мира в Корее
«Автоколонна 1310» обанкротилась, а ее имущество передали «Управлению рязанского троллейбуса».