Представители рязанского агроуниверситета встретились со старшеклассниками касимовских школ

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Представители Рязанского агротехнологического университета имени Костычева встретились с учениками 9-11 классов средних школ Касимова.
Первый проректор университета Сергей Борычев представил всех, кто приехал, рассказал о направлениях и условиях обучения в вузе, досуге студентов, а также о перспективах трудоустройства после окончания вуза.
Ответственный секретарь приемной комиссии Татьяна Стародубова подробно рассказала о правилах приема в университет, сроках подачи документов и отметила возможность обучения на бюджетной и договорной основе.
Затем школьникам показали концерт от участников творческих студий студенческого дворца культуры и фильм, рассказывающий о жизни университета.
После завершения официальной части старшеклассники продолжили общение с приехавшими к ним на встречу преподавателями и студентами на мастер-классах по ветеринарии, зоотехнии, агроинженерии, автотранспорту, лесному делу, экономике и менеджменте.
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