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Полиция начала проверку после информации о драке в туалете рязанского клуба. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
В ведомстве уточнили, что заявления по поводу драки не поступало. Проверку начали после сообщения в СМИ.
Напомним, по словам очевидца, в воскресенье, 10 ноября, охранники бара «Iron bee»
После этого представитель клуба
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