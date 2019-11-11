RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Пьяный рязанец чуть не убил жену ломом, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В полицию обратился 52-летняя жительница города Михайлова, которая сообщила, что муж угрожал убить ее ломом.
Оперативники выяснили, что 47-летний мужчина накануне вечером выпил много алкоголя и приревновал свою супругу к другу. Он взял лом и попытался убить жену.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозит до двух лет тюрьмы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязанском районе столкнулись маршрутка и «Гранта»
|
cледующая новость →За выходные на рязанских ярмарках продали 13 тонн картофеля
Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.