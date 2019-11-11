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Председатель воронежской областной думы Владимир Нетесов принял участие в общем собрании членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области».
Одним из основных вопросов повестки дня стало обсуждение вступления Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области» в Национальную ассоциацию развития местного самоуправления. Эту организацию учредили 17 мая 2019 года.
В число направлений деятельности Национальной ассоциации входят формирование единого методологического центра содействия реализации общенациональных стратегических задач, содействие реализации отдельных приоритетных проектов развития отдельных областей и сфер жизни местных сообществ, формирование системы сбора и обработки информации, выявление и распространение лучших практик в различных областях и сферах деятельности местной власти и другие вопросы.
Губернатор Александр Гусев отметил, что решение о присоединении Совета муниципальных образований региона к этой структуре будет правильным шагом.
«Вступление в Национальную ассоциацию позволит муниципалитетам региона расширить границы общения, оперативно получать повестку федерального уровня, использовать лучшие практики регионов и самим делиться положительным опытом. Тем более, что у нас активно выстраивается работа с некоммерческими организациями и территориальным самоуправлением. Мы рассчитываем, что вы конечном итоге в рамках региональной Ассоциации будет создано экспертное сообщество, которое поможет принимать результативные решения по развитию местного самоуправления и выстраиванию отношений между муниципалитетами и органами госвласти», — подчеркнул глава региона.
В свою очередь Владимир Нетесов поблагодарил руководителей муниципальных образований региона и отметил, что муниципалитеты являются базовой территорией для работы регионального депутатского корпуса и доверие к власти формируется в первую очередь именно на этом уровне.
«Мнения и предложения органов местного самоуправления для парламентариев всегда крайне важны, поскольку они представляют самостоятельный и самый близкий к людям уровень власти. И, как никто другой, власти на местах знают конкретные проблемы, которые волнуют наших граждан в повседневной жизни. А самое главное — знают, как их можно быстро и качественно решить», — подчеркнул председатель облдумы.
Нетесов также отметил, что сегодня на повестке дня — продолжение совместной работы не только по государственной поддержке муниципальных образований региона, но и развитию практики инициативного бюджетирования и территориального общественного самоуправления, муниципально-частного партнерства.
«Органы территориального самоуправления являются серьезным инструментом как для решения конкретных проблем муниципальных образований, так и для повышения активности населения. Они помогают включить большее число местных жителей в развитие своей малой родины, повысить их сплоченность и гражданскую ответственность. И, безусловно, облдума совместно с губернатором и правительством региона готова способствовать этому процессу, в том числе при разработке проектов нормативных-правовых актов, направленных на поддержку местных инициатив», — резюмировал председатель регионального парламента.
Исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области» Сергей Волков доложил о перспективах вступления региональной Ассоциации в Национальную ассоциацию развития местного самоуправления". Члены Ассоциации единогласно поддержали это решение.
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