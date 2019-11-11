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Ольга Бузова поддержала тестирование рязанских школьников и студентов на наркотики, об этом она сообщила на
«Пишут, что в Рязанской области в школах запустили обязательную проверку на наркотики, как раньше — на курение. Мне кажется, это остановило бы много поломанных судеб, которые сами пришли бы потом к врачам лечиться, а стало бы уже поздно. Лучше выявить на раннем этапе и объяснить, что в жизни столько много кайфа без всякой дури. Берегите свое здоровье», — написала она.
Напомним, рязанских школьников и студентов первыми в стране
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Доброе утро, мои хорошие 🥰 . Вчера после репетиции с моим коллективом обсуждали вредные привычки. 😈 Вспомнила, как у нас в школьные годы была обязательная диспансеризация. Ребята всегда боялись флюорографии, за неделю специально начинали пить молоко - мол, иначе «спалятся» с курением. Сейчас, это конечно, так смешно...Но зато хоть как-то отвадило от курения, особенно тех, кто не начинал, но хотел повторять за 2-3 «крутышами» из старших классов. Нынешнее поколение, говорят, пробует повторять за «крутышами» уже то, что связано с наркотиками. Особенно в век даркнета и всех этих закладок. Пишут, что в Рязанской области в школах запустили обязательную проверку на наркотики, как раньше - на курение. Мне кажется, это остановило бы много поломанных судеб, которые сами пришли бы потом к врачам лечиться, а стало бы уже поздно. Лучше выявить на раннем этапе и объяснить, что в жизни столько много кайфа без всякой дури! 😈 . Берегите своё здоровье 🙏🏻жизнь - одна ❤️
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