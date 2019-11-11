Ночью пара рязанцев слила бензин у нескольких машин в Канищеве, их сняла камера

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В ночь на понедельник, 11 ноября, около дома №10-а по улице Интернациональной у нескольких машин слили бензин. Видео с камер наблюдения опубликовали в группе «
По словам автора поста, молодой человек и девушка воровали топливо примерно в 4 часа ночи.
Он также добавил, что у него есть второе видео, где четко видны номера машины злоумышленников и лицо девушки.
«Если они [пара нарушителей] видят этот пост. По вам началась работа. Удачи», — написал рязанец.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.