Момент смертельного ДТП с «Киа» и «Дэу» в центре Рязани попал на видео

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Момент столкновения Kia Rio и Daewoo Nexia в центре Рязани попал на видео. Ролик опубликовали в
Авария произошла в воскресенье, 10 ноября, в 2:40, на улице Свободы. Daewoo Nexia под управлением 47-летнего рязанца столкнулась с Kia Rio, за рулем которой находился 36-летний мужчина.
В результате ДТП водитель Daewoo погиб. Второго участника аварии доставили в ОКБ.
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