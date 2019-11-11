RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Губернатор Николай Любимов поручил оперативно решить проблему с вывозом мусора в Рязани, пишет ГТРК «
В понедельник, 11 ноября, глава региона встретился с ветеранами и пенсионерами в Доме общественных организаций. Речь зашла о проблемах экологии, в частности — вывозе мусора.
«Региональный оператор будет ежедневно и круглосуточно реагировать на обращения и решать проблемы», — подчеркнул Любимов.
Напомним, ранее RZN.info
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Полиция начала проверку после информации о драке в туалете рязанского клуба
Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.