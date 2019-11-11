Глава администрации Спасска покинул пост

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Фото: Издательство «Пресса»
Глава администрации Спасск-Рязанского Павел Мишакин покинул свой пост по собственному желанию, пишет издательство «
Совет депутатов поселения рассмотрел заявление Мишакина об уходе с должности и решил прекратить его полномочия.
С 12 ноября временно исполняющей обязанности назначили специалиста горадминистрации Татьяну Белову.
Мишакин был главой с 17 июля 2018 года.
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