RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фонд защиты рязанских дольщиков возглавила Наталья Рубина. Он начал свою работу в сентябре.
Некоммерческая организация занимается финансированием рязанских недостроев с помощью субсидий из областного бюджета.
Ранее Рубина возглавляла санаторий «Сосновый бор» и работала в областном правительстве.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРектор РГУ во вторник выйдет на работу и проведет пресс-конференцию
|
cледующая новость →В Воронежской облдуме представили общественный рейтинг учреждений соцсферы
«Автоколонна 1310» обанкротилась, а ее имущество передали «Управлению рязанского троллейбуса».