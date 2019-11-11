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8:08, 11 ноября 2019 614
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Драка в туалете клуба и рязанцы на ТВ. Обзор главных новостей выходных, 9-10 ноября

Драка в туалете клуба и рязанцы на ТВ. Обзор главных новостей выходных, 9-10 ноября

Завершились очередные выходные ноября. Вспомним главные события минувшего уикенда в Рязани.

О происшествиях. Охранники рязанского клуба избили посетителя в туалете. Представитель бара прокомментировал произошедшее.

В Рязани один водитель угрожал застрелить другого, чтобы «очистить дорогу».

В Новомичуринске подростки закидали пенсионерку камнями и бутылками.

В Рязани водитель маршрутки чуть не задавил женщину дверью.

В Рязанской области дочь убила отца. В субботу, 9 ноября, в четырехэтажном доме в Ухолове загорелась квартира. По предварительной версии мужчина уснул с сигаретой, в результате чего загорелся матрас. Рязанца доставили в больницу.

Водитель выгнал рязанскую школьницу из автобуса, она шла домой пешком. В администрации Рязани отметили, что на водителя уже поступали неоднократные жалобы от горожан. После проведения служебной проверки его уволили. О ДТП. В центре Рязани «Шкода» врезалась в «ГАЗель».

Водитель «Дэу» погиб после столкновения с «Киа» в центре Рязани.

В Приокском легковушку развернуло и отбросило в здание после ДТП.

К другим новостям. Стас Костюшкин извинился перед рязанцами в Instagram.

В Рязани сотрудники МЧС и минприроды поймали заблудившегося оленя. Рязанка попала в команду Дружинина в «Танцах» на ТНТ.

На окраине Рязани в ручей сливают кровь убитых животных. Об этом в субботу, 9 ноября, рассказали пользователи «ВКонтакте».

В субботу, 9 ноября, жители Советского района встретились с мэром Рязани Еленой Сорокиной и обсудили развитие Лесопарка и благоустройство Борок. Среди предложений рязанцев также были развитие инфраструктуры микрорайона Кальное.


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