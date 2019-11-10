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В Спасском районе продавали мясо без документов, об этом сообщили на
Установлено, что копченое мясо свинины, сердце свиное, куриные копчености и мясные полуфабрикаты продавали без соответствующих документов. Также у продавцов отсутствовали медицинские книжки и санитарная одежда.
По результатам проверки возбуждено четыре производства об административных правонарушениях по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ. Теперь индивидуальным предпринимателям грозит штраф.
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