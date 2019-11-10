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Сдавшие макулатуру рязанцы спасли 1300 деревьев, об этом сообщили на
Всего в рамках акции «Сдай макулатуру — спаси дерево!» собрали 132 960 килограмм макулатуры. В марафоне поучаствовали 22 муниципальных образования региона. Лидером стал Старожиловский район (11850 килограмм макулатуры).
Участникам, собравшим более 500 килограмм макулатуры, присвоят статусы «Эко-героя» и вручат благодарственные письма министерства природопользования Рязанской области.
Акция «Сдай макулатуру — спаси дерево!» проходит каждые полгода. Следующая акция пройдет весной 2020 года.
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