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9:07, 10 ноября 2019 261
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В Рязани водитель маршрутки чуть не задавил женщину дверью 1

В Рязани водитель маршрутки чуть не задавил женщину дверью

В Рязани водитель маршрутки чуть не задавил женщину дверью. Об этом в воскресенье, 10 ноября, информация об этом появилась в соцсети «ВКонтакте».

По словам пострадавшей, она села в маршрутку №77. Машина была переполнена и женщина встала около задней двери.

«Я взялась за поручень, и тут меня стали давить дверью. Пыталась сопротивляться, но давить продолжают. Я выбралась, зашла в переднюю и высказала водителю. В ответ — хамство и крики», — рассказала она.

Пострадавшая также отметила, что по ее мнению — это грубое нарушение правил перевозки.

«Я растерялась от стресса и не узнала данные водителя. В следующий раз будет составлен протокол о попытке причинения вреда здоровью», — заключила женщина.

Напомним, в начале ноября, рязанцы возмутились работой водителей маршруток до Солотчи. Водители грубо нарушали правила дорожного движения, хамили и парковались на запрещающие дорожные знаки.


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