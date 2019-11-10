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В Рязани водитель маршрутки чуть не задавил женщину дверью. Об этом в воскресенье, 10 ноября, информация об этом появилась в соцсети «ВКонтакте».
По словам пострадавшей, она села в маршрутку №77. Машина была переполнена и женщина встала около задней двери.
«Я взялась за поручень, и тут меня стали давить дверью. Пыталась сопротивляться, но давить продолжают. Я выбралась, зашла в переднюю и высказала водителю. В ответ — хамство и крики», — рассказала она.
Пострадавшая также отметила, что по ее мнению — это грубое нарушение правил перевозки.
«Я растерялась от стресса и не узнала данные водителя. В следующий раз будет составлен протокол о попытке причинения вреда здоровью», — заключила женщина.
Напомним, в начале ноября, рязанцы возмутились работой водителей маршруток до Солотчи. Водители грубо
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