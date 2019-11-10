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В воскресенье, 10 ноября, в Рязани сотрудники МЧС и Минприроды поймали заблудившегося оленя. Об этом сообщили в
«После введения седативных препаратов животное погрузили в машину сотрудников Минприроды и увезли в Кельцы, для последующего выпуска в дикую среду». — говорится в сообщении.
Рязанцев поблагодарили за бдительность и попросили в дальнейшем не вмешиваться в отлов животных, так как «это усложняет работу специалистов».
Ранее животное несколько раз замечали в
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Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.