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16:12, 10 ноября 2019 335
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В Рязани сотрудники МЧС и минприроды поймали заблудившегося оленя

В Рязани сотрудники МЧС и минприроды поймали заблудившегося оленя

В воскресенье, 10 ноября, в Рязани сотрудники МЧС и Минприроды поймали заблудившегося оленя. Об этом сообщили в группе «Служба по контролю за безнадзорными животными».

«После введения седативных препаратов животное погрузили в машину сотрудников Минприроды и увезли в Кельцы, для последующего выпуска в дикую среду». — говорится в сообщении.

Рязанцев поблагодарили за бдительность и попросили в дальнейшем не вмешиваться в отлов животных, так как «это усложняет работу специалистов».

Ранее животное несколько раз замечали в Канищеве и Приокском.


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