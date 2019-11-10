В понедельник в Рязанской области похолодает

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В понедельник, 11 ноября, в Рязанской области похолодает, сообщил
Днем ожидаются небольшие осадки. Ветер днем северо-восточный, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +5, +8 градусов.
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