В День полиции Рокотянская пожелала рязанским сотрудникам безупречной службы

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Глава Рязани Юлия Рокотянская от имени депутатов гордумы поздравила рязанских полицейских с профессиональным праздником.
«Борьба с преступностью и охрана общественного порядка являются важнейшей задачей нашего государства. В будни и праздники на ваших плечах лежит громадная ответственность за спокойствие и безопасность граждан, за укрепление законности и правопорядка в нашем городе и за его пределами», — говорится в сообщении.
Рокотянская отметила, что рязанцы гордятся полицейскими, которые, «порой рискуя жизнью, достойно выполняют свой долг».
«От всей души желаювсем сотрудникам полиции крепкого здоровья, профессионального роста и безупречной службы!», — сказала глава Рязани.
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