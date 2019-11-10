Водитель «Деу» погиб после столкновения с «Киа» в центре Рязани

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Водитель Daewoo Nexia погиб после столкновения с Kia Rio в центре Рязани. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В воскресенье, 10 ноября, в 2:40, на улице Свободы Daewoo Nexia под управлением 47-летнего рязанца столкнулась с Kia Rio, за рулем которой находился 36-летний мужчина.
В результате ДТП водитель Daewoo Nexia погиб. Второго участника аварии доставили в ОКБ.
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