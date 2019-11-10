В «Барсе на Московском» открылся отдел с сырами ручной работы

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
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В нем представлена широкая линейка сыров из Алтая, Екатеринбурга, Луховиц, Зарайска и Рязанской области. К молочной продукции предлагается фруктовая горчица и итальянское масло. Одно из преимуществ лавки — возможность попробовать сыр перед покупкой.
«Эти сыры ручной работы уже успели зарекомендовать себя во всей России. Нам очень приятно, что наши партнеры приходят к нам и показывают здесь свою качественную продукцию, которая зачастую выше по вкусовым качествам, чем импортная», — отметил гендиректор группы компаний «Барс» Александр Лемдянов.
Каждую субботу в лавке будет проходить мастер-класс по обработке сыров и приготовлению блюд.
В день открытия для посетителей подготовили дегустацию и мастер-класс по жарке кипрского сыра Халуми.
Рязанские сыровары Татьяна и Александр Копыловы подчеркивают, что при приготовлении делают упор на качество и вкус. «Мы не применяем стабилизаторов, а только живые культуры и натуральное рязанское молоко. Мы используем лучшие классические технологии европейских стран, в которые вносим свою изюминку», — отметили они.
Лавка сыров ручной работы работает в «Барсе на Московском» ежедневно с 9 до 21 часа.
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