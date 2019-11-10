Рязанский депутат Госдумы заявил об отсутствии дедовщины в части, где солдат расстрелял восьмерых сослуживцев

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Фото: Ru.wikipedia.org
Депутат Госдумы от Рязанской области Александр Шерин посетил воинскую часть в Забайкалье, где солдат-срочник расстрелял восьмерых человек, пишет «
По словам депутата, он посетил часть по поручению лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
«Общался с солдатами. Заходил в казармы, задавал ребятам вопросы, смотрел им в глаза, без свидетелей, без командиров. Спрашивал, на счет дедовщины, отношений в коллективах. Я напрямую говорил: не бойтесь, если какая-то дедовщина есть, я как депутат Госдумы тут же вас с собой заберу. Если кто больше не может, если чувствует, что на грани — вы только скажите, не бойтесь. Нет, говорят, все нормально», — отметил Шерин.
Он уточнил, что также поговорил с несколькими солдатами индивидуально, и они тоже не жаловались на неуставные отношения в части.
«Судя по тому, что смог узнать из разговоров в части, считаю, что парень не выдержал условий службы. Он приехал служить в глухую тайгу из города, где танцклубы, кинотеатры, девчонки молодые. А тут двойной забор», — добавил Шерин.
Напомним,
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