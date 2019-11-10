Рязанка попала в команду Дружинина в «Танцах» на ТНТ

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Рязанка Мария Селиверстова попала в команду Егора Дружинина в «Танцах» на ТНТ. Выпуск с ее участием показали в воскресенье, 10 ноября.
Девушка соревновалась за место в команде с двумя соперницами — Кристиной Беловой и Ириной Подшиваловой. Все они представляли один и тот же стиль — Frame Up.
Три участницы признались, что хотели бы попасть к Егору Дружинину в команду.
«Я хотела бы, чтобы он меня заметил и в дальнейшем куда-то позвал. Я на это надеюсь», — сказала рязанка.
В итоге после выступления наставник выбрал Селиверстову.
Напомним, Селиверстова
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