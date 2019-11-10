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15:49, 10 ноября 2019 283
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«Оптимизма и благополучия». Любимов поздравил рязанских полицейских с праздником

«Оптимизма и благополучия». Любимов поздравил рязанских полицейских с праздником

Губернатор Николай Любимов поздравил рязанских полицейских с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликовали на сайте регионального правительства в воскресенье, 10 ноября.

«Рязанские полицейские ведут системное противодействие преступникам во всех сферах жизни, в том числе в области высоких технологий. Сотрудники с честью выполняют все возложенные на них государством задачи по защите конституционных прав граждан, проявляют самоотдачу и мужество, высокую компетентность и профессионализм», — говорится в сообщении.

Глава региона поблагодарил ветеранов, которые «несут лучшие традиции ведомства, мотивируют и учат молодежь, передают ей свой опыт».

«Желаю сотрудникам органов внутренних дел региона успехов в служении России и Рязанскому краю! Доброго здоровья, оптимизма и благополучия!» — сказал Любимов.


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