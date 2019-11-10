RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Из рязанского торгового центра женщина украла детские вещи, фотографии появились в группе «
Кража произошла в субботу, 9 ноября, в ТРЦ «М5Молл». Кадры сняты на камеру видеонаблюдения. Комментаторы также отметили, что случаи воровства в магазинах участились.
«Хочется, чтобы родственники и друзья увидели, чем занимается эта женщина. Это позор», — отметили под фото.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Москве умер клубный промоутер Паша Фейсконтроль
|
cледующая новость →В центре Рязани «Шкода» врезалась в «ГАЗель»
Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.