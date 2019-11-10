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13:54, 10 ноября 2019 449
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«Было темно и страшно». Водитель выгнал рязанскую школьницу из автобуса, она шла домой пешком 1

«Было темно и страшно». Водитель выгнал рязанскую школьницу из автобуса, она шла домой пешком

Водитель выгнал рязанскую школьницу из автобуса, она шла домой пешком, такую информацию в группе «Рязань» сообщила девочка, которую высадил водитель.

Рязанка рассказала, что ее выгнали из автобуса №13. «Я ждала транспорт час если не больше. Из-за того что у меня не пробивалась карточка меня выгнали из автобуса [орфография и пунктуация соблюдены]", — отметила школьница.

Она также сообщила, что шла пешком через весь город с Театральной площади до остановки «Ситники» в вечернее время. Ее телефон разрядился и она никому не могла позвонить.

«Я пришла и рассказала маме. Мы отследили автобус. Поговорили с водителем, а он рассмеялся», — заключила девочка.

В администрации Рязани отметили, что на водителя автобуса №13 уже поступали неоднократные жалобы от горожан. После проведения служебной проверки его уволили.

Напомним, ранее в Рязани водитель маршрутки чуть не задавил женщину дверью.


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