«Было темно и страшно». Водитель выгнал рязанскую школьницу из автобуса, она шла домой пешком

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Водитель выгнал рязанскую школьницу из автобуса, она шла домой пешком, такую информацию в группе «
Рязанка рассказала, что ее выгнали из автобуса №13. «Я ждала транспорт час если не больше. Из-за того что у меня не пробивалась карточка меня выгнали из автобуса [орфография и пунктуация соблюдены]", — отметила школьница.
Она также сообщила, что шла пешком через весь город с Театральной площади до остановки «Ситники» в вечернее время. Ее телефон разрядился и она никому не могла позвонить.
«Я пришла и рассказала маме. Мы отследили автобус. Поговорили с водителем, а он рассмеялся», — заключила девочка.
В администрации Рязани отметили, что на водителя автобуса №13 уже поступали неоднократные жалобы от горожан. После проведения служебной проверки его уволили.
Напомним, ранее в Рязани водитель маршрутки
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