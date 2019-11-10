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13:23, 10 ноября 2019 153
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Банк России предупредил о подорожании ОСАГО

Банк России предупредил о подорожании ОСАГО

Банк России предупредил о подорожании ОСАГО, передает ТАСС.

Средняя стоимость полиса может вырасти на 20−25% после повышения лимита выплат за вред жизни и здоровью до 2 млн рублей.

Предствитель Банка России Владимир Чистюхин также сообщил, что законопроект об ОСАГО не предполагает существенного изменения срока действия полиса.

Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/news/445476?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnew«Если до 2 миллионов [рублей] — изначально у нас была оценка порядка 16−17 процентов. Мы сделали досчеты, вышли где-то на 20−25 процентов», — сказал он на парламентских чтениях в Совете Федерации.


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