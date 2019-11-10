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Банк России предупредил о подорожании ОСАГО, передает ТАСС.
Средняя стоимость полиса может вырасти на 20−25% после повышения лимита выплат за вред жизни и здоровью до 2 млн рублей.
Предствитель Банка России Владимир Чистюхин также сообщил, что законопроект об ОСАГО не предполагает существенного изменения срока действия полиса.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.