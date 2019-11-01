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10:54, 1 ноября 2019 196
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Звонки рязанского медцентра с предложениями диагностики признали незаконными

Звонки рязанского медцентра с предложениями диагностики признали незаконными

Звонки рязанского медцентра с предложениями диагностики признали незаконными. Об этом сообщили в региональном управлении ФАС.

Рязанец рассказал антимонопольщикам, что ему звонят из «ООО «Люксмед» и рекламируют полное комплексное обследование. При этом мужчина своего согласия на получение рекламы не давал.

Комиссия управления признала нарушение части 1 статьи 18 закона «О рекламе». Однако медцентр настаивает, что телефонный звонок не являлся рекламой.

В свою очередь антимонопольщики предписали устранить выявленное нарушение. Компании грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.


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