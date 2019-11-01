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13:44, 1 ноября 2019 320
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Жительница Шилова потребовала от администрации миллионную компенсацию за испорченный «Ягуар»

Жительница Шилова потребовала от администрации миллионную компенсацию за испорченный «Ягуар»

Жительница Шилова потребовала через суд от администрации поселка миллион рублей компенсации за испорченную машину Jaguar. Об этом сообщил сайт райсуда.

Владелица автомобиля указала в иске, что в июле она попала в открытый канализационный люк, расположенный на проезжей части дороги на улице Липаткина.

В результате ДТП Jaguar получил механические повреждения, при этом стоимость ремонта составила около миллиона рублей, а экспертизы — 8000 рублей.

На письменную претензию администрация поселка не отреагировала. Поэтому женщина обратилась в суд.


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