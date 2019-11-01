Жительница Шилова потребовала от администрации миллионную компенсацию за испорченный «Ягуар»

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Жительница Шилова потребовала через суд от администрации поселка миллион рублей компенсации за испорченную машину Jaguar. Об этом сообщил
Владелица автомобиля указала в иске, что в июле она попала в открытый канализационный люк, расположенный на проезжей части дороги на улице Липаткина.
В результате ДТП Jaguar получил механические повреждения, при этом стоимость ремонта составила около миллиона рублей, а экспертизы — 8000 рублей.
На письменную претензию администрация поселка не отреагировала. Поэтому женщина обратилась в суд.
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