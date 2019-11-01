«Жаль, что Варламов не все знает». Градозащитники рассказали о работе Любимова по сохранению культурного наследия

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Градозащитники рассказали о работе губернатора Николая Любимова по сохранению культурного наследия. Список с «достижениями» опубликовал в четверг, 31 октября, в группе «
По его словам, губернатор выполняет все разумные предложения:
Солотчу защитили
В достопримечательном месте «Есенинская Русь» остановили застройку ландшафта;
19 гектров дубравы вдоль Московского шоссе
Для спасения исторической застройки разрабатываются проекты исторических поселений Рязани, Ижевского.
Кроме того, несколько деревянных домов в Рязани
«Также в регионе утвердили границы территории парка, пруда и Голенчинской больницы как объекта культурного наследия и тем самым спасли старинный парк, который уже начали переводить под застройку и вырубать. Разработали и утвердили границы деревянной
Градозащитник отметил, что в Рязани «за годы, откровенно коррупционного, предыдущего руководства» был запущен процесс уничтожения старинной застройки.
«Любимов с этим мириться не захотел. Жаль, что Варламов не все знает», — заключил Петруцкий.
Ранее блогер Илья Варламов раскритиковал
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