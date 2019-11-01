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10:53, 1 ноября 2019 287
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«Жаль, что Варламов не все знает». Градозащитники рассказали о работе Любимова по сохранению культурного наследия

«Жаль, что Варламов не все знает». Градозащитники рассказали о работе Любимова по сохранению культурного наследия

Градозащитники рассказали о работе губернатора Николая Любимова по сохранению культурного наследия. Список с «достижениями» опубликовал в четверг, 31 октября, в группе «Рязань Экология» активист Андрей Петруцкий.

По его словам, губернатор выполняет все разумные предложения:

  • Солотчу защитили заказником и ограничением новых строек 7,5 метра в высоту;

  • Спасли санаторий Сосновый бор;

  • В достопримечательном месте «Есенинская Русь» остановили застройку ландшафта;

  • 19 гектров дубравы вдоль Московского шоссе вернули из зоны застройки в зону городских лесов;

  • Для спасения исторической застройки разрабатываются проекты исторических поселений Рязани, Ижевского.

Кроме того, несколько деревянных домов в Рязани стали объектами культурного наследия: на улицах Пожалостина, Семинарской, Право-Лыбедской, Садовой, а также дом Паустовского на Соборной и дом Циолковского на Возненской.

«Также в регионе утвердили границы территории парка, пруда и Голенчинской больницы как объекта культурного наследия и тем самым спасли старинный парк, который уже начали переводить под застройку и вырубать. Разработали и утвердили границы деревянной усадьбы Попова на улице Щедрина, не взирая на то, что там земля частная и куплена была застройщиками за бешеные деньги. Теперь там в саду не построят высотку. Был услышан голос ВООПИК и сохранен от сноса деревянный дом №8 на ул. Петрова, расселенный как ветхий. Чтобы противостоять безумным планам по застройке Рязанского кремля был разработан проект границ территории Рязанского кремля и послан в Минкультуры на согласование. Закончена разработка Проекта зон охраны Рязани. Выявлен ОКН достопримечательное место рязанская ВДНХ (Торговый городок). Его тоже уже собирались сносить под строительство нового автовокзала. После отчета Минкульта области, по предложению ВООПИК, немедленно внесено предложение в областную думу о передаче в аренду на 49 лет по цене 1 рубль за 1 кв. расселенных деревянных домов, которые представляют историко-культурную ценность», — говорится в сообщении.

Градозащитник отметил, что в Рязани «за годы, откровенно коррупционного, предыдущего руководства» был запущен процесс уничтожения старинной застройки.

«Любимов с этим мириться не захотел. Жаль, что Варламов не все знает», — заключил Петруцкий.

Ранее блогер Илья Варламов раскритиковал уничтожение исторической застройки в Рязани. Николай Любимов ответил, что деревянные дома в центре города снесли еще в 80-х годах. После этого блогер опубликовал подборку зданий, исчезнувших в Рязани за последние десять лет и заявил, что «губернатор Рязанской области ненавидит его и Рязань».

Позже на блогера «посыпались» оскорбления.


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