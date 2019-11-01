Забор «Наташкиного парка» дважды перекрашивали, но работы все равно не приняли

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Забор «Наташкиного парка» дважды
Подрядчик пытался переделать косметический ремонт за свой счет, но несмотря на это договор с ним все равно расторгли.
Также в пресс-службе уточнили, что помимо ремонта ограды перед празднованием «Новогодней столицы» в парке сделают дорожки.
Контракт с новым подрядчиком заключат на следующей неделе.
Напомним, на благоустройство парка
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.