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17:39, 1 ноября 2019 111
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Забор «Наташкиного парка» дважды перекрашивали, но работы все равно не приняли

Забор «Наташкиного парка» дважды перекрашивали, но работы все равно не приняли

Забор «Наташкиного парка» дважды перекрашивали, но работы все равно не приняли. Об этом RZN.info сообщили в мэрии.

Подрядчик пытался переделать косметический ремонт за свой счет, но несмотря на это договор с ним все равно расторгли.

Также в пресс-службе уточнили, что помимо ремонта ограды перед празднованием «Новогодней столицы» в парке сделают дорожки.

Контракт с новым подрядчиком заключат на следующей неделе.

Напомним, на благоустройство парка выделили 45 миллионов рублей.


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