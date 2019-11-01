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За октябрь у рязанских браконьеров изъяли восемь килограмм рыбы. А также 465 метров сетей, 15 запрещенных орудий,
Специалисты провели 38 рейдов и нашли 45 нарушений законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.
Рыбаков проверили в Касимовском, Сасовском, Спасском, Рыбновском, Шиловском, Пронском, Скопинском, Старожиловском, Клепиковском, Пителинском, Ряжском, Рязанском раойнах. 34 человека привлеки к административной ответственности.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.