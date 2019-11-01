Вышел первый видеоролик проекта о героях Великой Отечественной войны

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В пятницу, 1 ноября, вышел первый видеоролик в рамках проекта «Нам есть кем гордится», посвященному 75-летию Победы.
О герое Советского Союза Дмитрии Гудкове рассказал начальник регионального МЧС Сергей Филиппов.
Напомним, К 75-летию Великой Победы Рязанская область запустила проект «Нам есть, кем гордиться». Ежемесячно в образовательных и других учреждениях
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Компания «Русская кожа» запустила кожевенный завод в Алтайском крае. Цель проекта — освоить сибирский рынок кожевенного сырья и создать плацдарм для экспансии в Юго-Восточную Азию.