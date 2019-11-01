В Ухолове «Ниссан» вылетел в кювет, пострадали двое пенсионеров

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Фото: УМВД по Рязанской области
В Ухолове Nissan вылетел в кювет. Пострадали двое пенсионеров,
Авария произошла в четверг, 31 октября, примерно в 11:35 на 35 километре дороги Ряжск-Касимов. За рулем машины был 64-летний житель Нижнего Новгорода.
Водителя и 61-летнюю пассажирку госпитализировали.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.