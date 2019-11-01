В «Старом городе» открылась фотовыставка скульптур из тыквы

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В четверг, 31 октября, в гостиничном комплексе «Старый город» открылась фотовыставка скульптур из тыквы, рассказали в пресс-службе отеля.
«На выставке представлены фотографии портретных композиций, изготовленных в технике резьбы по тыкве. Оригинальные, яркие, пугающие работы, выполненные российским скульптором Николаем Торховым, уже получили признание за рубежом. В Россию же выставка приехала впервые», — заявили организаторы.
Экспозиция открылась в канун праздника Хеллоуин, одним из традиционных атрибутов которого является художественно вырезанная тыква. Выставка Николая Торхова продлится до конца ноября. Увидеть работы скульптора можно ежедневно с 10:00 до 20:00 в конференц-холле ГК «Старый город». Вход свободный.
Отметим, «Старый Город» построили в 2017 году крупным местным застройщиком — «
Как пояснили в пресс-службе отеля, количество свободных номеров в «Старом городе» на Новый год, быстро уменьшается. По мнению представителей «Старого города», ажиотаж связан с проведением фестиваля «Новогодняя столица 2020», большинство мероприятий которого пройдет в непосредственной близости от отеля.
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