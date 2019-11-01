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11:43, 1 ноября 2019 118
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В Сасове арестовали подозреваемых в жестоком убийстве мужчины

В Сасове арестовали подозреваемых в жестоком убийстве мужчины

В Сасове арестовали подозреваемых в жестоком убийстве 43-летнего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

По версии следствия, мужчины поссорились во время застолья. Одного из них жестоко избили, через некоторое время он скончался.

Подозреваемых задержали по «горячим следам». Ими оказались местные жители 1988 и 1989 годов рождения, один из которых ранее судим. На сасовцев завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Отмечается, что подробную информацию в интересах следствия не разглашают.

Постановления суда не вступили в законную силу.


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