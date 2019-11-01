В Сасове арестовали подозреваемых в жестоком убийстве мужчины

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В Сасове арестовали подозреваемых в жестоком убийстве 43-летнего мужчины. Об этом
По версии следствия, мужчины поссорились во время застолья. Одного из них жестоко избили, через некоторое время он
Подозреваемых задержали по «горячим следам». Ими оказались местные жители 1988 и 1989 годов рождения, один из которых ранее судим. На сасовцев завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Отмечается, что подробную информацию в интересах следствия не разглашают.
Постановления суда не вступили в законную силу.
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