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В Сараях искали пропавшего подростка, пока тот играл в бильярд в баре. Об этом
Вечером в четверг, 31 октября, в полицию обратился отец мальчика, уехавший на работу в другой город. Он рассказал, что жена не может найти 13-летнего сына.
Юношу обнаружили после комендантского часа. Он рассказал, что играл с родственниками в бильярд в спортивном баре.
Мать подростка привлекут к ответственности по статье 5.35 КоАП («Несоблюдение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»).
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.