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18:15, 1 ноября 2019 239
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В Рязанской области завершился ремонт дороги, соединяющей три района

В Рязанской области завершился ремонт дороги, соединяющей три района

В Рязанской области завершился ремонт трассы Юрино — Нижнее Мальцево в Сасовском районе. Об этом сообщил сайт регионального минтранса.

Работы на участке протяженностью 7,9 километров проходили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Дорога связывает три района: Сасовский, Шацкий и Чучковский. На протяжении нескольких лет участок находился в аварийном состоянии.

К ремонту подрядчик — АО «Рязаньавтодор» — приступил в июне. На участке убрали старое покрытие, расширили проезжую часть, усилили нижний слой покрытия пористым крупнозернистым асфальтобетоном, укрепили обочины, уложили верхний слой покрытия, а также установили 4,8 километров барьерного ограждения и дорожные знаки.

Кроме того, отремонтировали семиметровый мост и нанесли разметку из износостойких материалов.

«Приятно констатировать, что работы на очередном крупном объекте завершены. Приемная комиссия провела тщательную проверку — работа выполнена очень качественно. До ремонта дорога была в ужасном состоянии. Теперь ситуация поменялась кардинально, — заявил глава регионального минтранса Вадим Решетник министр.


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