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В Рязанской области чаще всего подделывают пятитысячные купюры. На втором месте — тысячные. Об этом сообщили в рязанском отделении Банка России.
За девять месяцев специалисты нашли 202 фальшивые купюры. С января по сентябрь в регионе обнаружили 133 поддельные пятитысячные купюры, 47 тысячных и 19 двухтысячных. Среди фальшивых банкнот нашли по одной номиналом в 100 и 500 рублей.
Также выявили десять поддельных банкнот номиналом 50 и 100 долларов США.
«Если возникают подозрения в подлинности денег, рязанцы могут сдать банкноты на экспертизу в подразделение любого банка, которое осуществляет операции с наличными, — напоминает управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. — Если же сомнений в том, что купюра поддельная, нет, необходимо обратиться в правоохранительные органы».
О том, как самостоятельно проверить банкноты на подлинность, читайте на
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