Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:07, 1 ноября 2019 116
 0    0

В Рязанской области чаще всего подделывают пятитысячные купюры

В Рязанской области чаще всего подделывают пятитысячные купюры

В Рязанской области чаще всего подделывают пятитысячные купюры. На втором месте — тысячные. Об этом сообщили в рязанском отделении Банка России.

За девять месяцев специалисты нашли 202 фальшивые купюры. С января по сентябрь в регионе обнаружили 133 поддельные пятитысячные купюры, 47 тысячных и 19 двухтысячных. Среди фальшивых банкнот нашли по одной номиналом в 100 и 500 рублей.

Также выявили десять поддельных банкнот номиналом 50 и 100 долларов США.

«Если возникают подозрения в подлинности денег, рязанцы могут сдать банкноты на экспертизу в подразделение любого банка, которое осуществляет операции с наличными, — напоминает управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. — Если же сомнений в том, что купюра поддельная, нет, необходимо обратиться в правоохранительные органы».

О том, как самостоятельно проверить банкноты на подлинность, читайте на сайте Банка России в разделе «Банкноты и монеты», а также в обновленной версии мобильного приложения «Банкноты Банка России».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
21 час назад
УЖК «Зеленый сад – Мой дом» предлагает жителям улучшить качество уборки снега

УЖК «Зеленый сад – Мой дом» предлагает жителям улучшить качество уборки снега

Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:54, 24 октября 2019 5 964
Рязанского бизнесмена Громова расстреляли «голосовавшие» киллеры. Они сутки ждали его на трассе 4
17:41, 18 октября 2019 7 552
Бывший замначальника рязанского управления образования покончил с собой 5
17:32, 20 октября 2019 6 296
Рязанец, получивший полмиллиона за помощь в поиске убийцы ветерана, потратил деньги за час 3
8:39, 24 октября 2019 3 176
«Губернатор Рязанской области ненавидит меня и Рязань». Варламов ответил на высказывание Любимова
15:06, 22 октября 2019 3 010
На месте ручья Быстрец в Кальном передумали строить школу 7
Все новости
Голосования

Список номинантов на премию «Человек года-2019»:

Окончание опроса: 13.11.2019
Архив голосований
Форум