Ко Дню народного единства по Рязани проехал «Читающий троллейбус»

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В пятницу, 1 ноября, в честь праздника День народного единства, на маршрут вышел «Читающий троллейбус». В этот раз его появление на улицах города приурочили к предстоящему Дню народного единства.
Пассажирам троллейбуса, который следовал по «десятому» маршруту, рассказали о народах, проживающих на территории области, местные легенды и сказания. В ответ пассажирам предлагали прочитать стихи и спеть песни.
Проректор РГУ имени Есенина Сергей Демидов поблагодарил создателей акции: «Сначала было слово. Это правильно. Слово — это то, что позволяет людям почувствовать себя настоящими и рассказать об этом другим. Я очень надеюсь, что акция „Читающий троллейбус“ будет долго и плодотворно объединять людей. Огромное спасибо инициаторам этой акции, прежде всего библиотеке имени Горького», — заключил Демидов.
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