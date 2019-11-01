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Фото: Pixabay.com
В Рязани иностранец шантажировал школьниц, требуя взамен обнаженные фото. Об этом RZN.info сообщил собственный источник. По его данным, мужчина общался с подростками из разных городов страны.
Злоумышленник требовал от девочек снимки, угрожая, что расскажет матерям о поведении дочерей. Например, что те курят или ругаются матом.
Переписку обнаружила мать одной из девочек.
В пятницу, 1 ноября, сайт рязанского следкома
По версии следствия, в ноябре 2018 года мужчина обменивался «сообщениями интимного характера» с 12-летней девочкой из другого региона и требовал «изображения обнаженных частей ее тела».
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