В ожидании острых вопросов. Рязанский филиал Росреестра объявил о проведении 13 горячих линий

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В ноябре этого года сотрудники Рязанского филиала Росреестра проведут 13 горячих линий, в ходе которых каждый житель области сможет задать вопросы о правах на недвижимое имущество и сделках с ним. Рязанский городской сайт приводит расписание и тематику планируемых мероприятий.
Тема — особенности работы отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии.
Время проведения — с 9:00 до 13:00.
Контактный телефон: 8 (4912) 24 60 64.
Тема — «Выдача документов из государственного фонда данных».
Время — с 9:00 до 12:00.
Контактный телефон: 8 (49152) 225 84.
Тема — «Вопросы деятельности межмуниципального отдела по Шиловскому, Путятинскому районам Управления Росреестра по Рязанской области».
Время — с 8:00 до 12:00.
Контактный телефон: 8 (49136) 212 86, 21 907, 22 997.
Тема — «Включение в Единый государственный реестр недвижимости документов и сведений о ранее учтенном объекте недвижимости».
Время — с 8:00 до 12:00
Телефон: 8 (49131) 207 83.
Тема — «Основания для возврата заявления и документов, представленных для осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, без рассмотрения».
Время — с 14:00 до 17:00
Телефон: 8 (49137) 44 32 98.
Тема — «Особенности осуществления государственной регистрации ипотеки».
Время — с 9:00 до 13:00
Телефон: 8 (49148) 311 61.
Тема — «Административная ответственность за нарушения земельного законодательства».
Время — с 8:00 до 12:00
Телефон: 8 (49144) 22149
Тема — «Законодательство РФ по государственной регистрации прав и сделок с недвижимостью».
Время — с 8:00 до 12:00
Телефон: 8 (49133) 245 57.
Тема — «Государственная регистрация договоров аренды недвижимости».
Время — с 10.00 до 12.00
Телефон: 8 (49147) 22 606.
Тема — «Государственная регистрация договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения при наличии в Едином государственном реестре недвижимости записи об аресте (запрете совершать регистрационные действия) в отношении земельных долей, принадлежащих на праве собственности одному из участников общей долевой собственности на такой земельный участок».
Время — с 8:00 до 12:00.
Телефон: 8 (49141) 414 67.
Тема — «Государственная регистрация прав на недвижимое имущество, государственный кадастровый учет».
Время — с 9:00 до 12:00
Телефон: 8 (49135) 330 73, 341 37.
Тема — «Электронные услуги и сервисы Росреестра».
Время — с 9:00 до 12:00.
Телефон: 8 (49143) 50 703.
Тема — «Особенности работы отдела. государственного земельного надзора, геодезии и картографии».
Время — с 9:00 до 13:00.
Телефон: 8 (4912) 24 60 64.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Сараях искали пропавшего подростка, пока тот играл в бильярд в баре
|
cледующая новость →Опубликована программа мероприятий ко Дню народного единства в Рязани
Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.