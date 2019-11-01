Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:12, 1 ноября 2019 184
 0    0

В ожидании острых вопросов. Рязанский филиал Росреестра объявил о проведении 13 горячих линий

В ожидании острых вопросов. Рязанский филиал Росреестра объявил о проведении 13 горячих линий

Фото: Pixabay.com

В ноябре этого года сотрудники Рязанского филиала Росреестра проведут 13 горячих линий, в ходе которых каждый житель области сможет задать вопросы о правах на недвижимое имущество и сделках с ним. Рязанский городской сайт приводит расписание и тематику планируемых мероприятий.

  • 7 ноября

Тема — особенности работы отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии.

Время проведения — с 9:00 до 13:00.

Контактный телефон: 8 (4912) 24 60 64.

  • 7 ноября

Тема — «Выдача документов из государственного фонда данных».

Время — с 9:00 до 12:00.

Контактный телефон: 8 (49152) 225 84.

  • 11 ноября

Тема — «Вопросы деятельности межмуниципального отдела по Шиловскому, Путятинскому районам Управления Росреестра по Рязанской области».

Время — с 8:00 до 12:00.

Контактный телефон: 8 (49136) 212 86, 21 907, 22 997.

  • 11 ноября

Тема — «Включение в Единый государственный реестр недвижимости документов и сведений о ранее учтенном объекте недвижимости».

Время — с 8:00 до 12:00

Телефон: 8 (49131) 207 83.

  • 13 ноября

Тема — «Основания для возврата заявления и документов, представленных для осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, без рассмотрения».

Время — с 14:00 до 17:00

Телефон: 8 (49137) 44 32 98.

  • 15 ноября

Тема — «Особенности осуществления государственной регистрации ипотеки».

Время — с 9:00 до 13:00

Телефон: 8 (49148) 311 61.

  • 20 ноября

Тема — «Административная ответственность за нарушения земельного законодательства».

Время — с 8:00 до 12:00

Телефон: 8 (49144) 22149

  • 22 ноября

Тема — «Законодательство РФ по государственной регистрации прав и сделок с недвижимостью».

Время — с 8:00 до 12:00

Телефон: 8 (49133) 245 57.

  • 22 ноября

Тема — «Государственная регистрация договоров аренды недвижимости».

Время — с 10.00 до 12.00

Телефон: 8 (49147) 22 606.

  • 22 ноября

Тема — «Государственная регистрация договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения при наличии в Едином государственном реестре недвижимости записи об аресте (запрете совершать регистрационные действия) в отношении земельных долей, принадлежащих на праве собственности одному из участников общей долевой собственности на такой земельный участок».

Время — с 8:00 до 12:00.

Телефон: 8 (49141) 414 67.

  • 26 ноября

Тема — «Государственная регистрация прав на недвижимое имущество, государственный кадастровый учет».

Время — с 9:00 до 12:00

Телефон: 8 (49135) 330 73, 341 37.

  • 26 ноября

Тема — «Электронные услуги и сервисы Росреестра».

Время —  с 9:00 до 12:00.

Телефон: 8 (49143) 50 703.

  • 28 ноября

Тема — «Особенности работы отдела. государственного земельного надзора, геодезии и картографии».

Время — с 9:00 до 13:00.

Телефон: 8 (4912) 24 60 64.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
УЖК «Зеленый сад – Мой дом» предлагает жителям улучшить качество уборки снега

УЖК «Зеленый сад – Мой дом» предлагает жителям улучшить качество уборки снега

Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:54, 24 октября 2019 6 078
Рязанского бизнесмена Громова расстреляли «голосовавшие» киллеры. Они сутки ждали его на трассе 4
17:41, 18 октября 2019 7 622
Бывший замначальника рязанского управления образования покончил с собой 5
8:39, 24 октября 2019 3 230
«Губернатор Рязанской области ненавидит меня и Рязань». Варламов ответил на высказывание Любимова
17:32, 20 октября 2019 6 363
Рязанец, получивший полмиллиона за помощь в поиске убийцы ветерана, потратил деньги за час 3
15:06, 22 октября 2019 3 071
На месте ручья Быстрец в Кальном передумали строить школу 7
Все новости
Голосования

Список номинантов на премию «Человек года-2019»:

Окончание опроса: 13.11.2019
Архив голосований
Форум