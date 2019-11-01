В облдуму внесли проект регионального бюджета на ближайшие три года

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В облдуму внесли проект регионального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов,
В основе документа — базовый вариант прогноза социально-экономического развития Рязанской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Согласно ему, доходы на 2020 год составят 56 792 млн рублей, на 2021 год — 58 278 млн рублей, на 2022 год — 62 500 млн. рублей.
Законопроект поступит на рассмотрение комитета регионального парламента по бюджету и налогам, затем к работе над ним приступят другие комитеты. Также по нему пройдут публичные слушания.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.