В ночь на субботу в Рязанской области ожидается снег

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В ночь на субботу, 2 ноября, в Рязанской области ожидается снег. Об этом сообщила
Днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -5, 0 градусов, днем -3, +2.
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.