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В Нарьян-Маре задержали охранника, пустившего убийцу в детсад. Об этом в пятницу, 1 ноября,
Напомним, в четверг, 31 октября,
Подозреваемого задержали на месте.
Детсад охранял сотрудник ООО ОП «Святогоръ». Как отметили следователи, он открыл дверь мужчине дистанционно, не выходя из комнаты, приняв за родителя одного из воспитанников.
Охранника подозревают в преступлении по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья».
Кроме того, на сотрудников детсада, не обеспечивших безопасность пребывания ребенка, завели дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человека».
Фото: Skazka48.ru
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.