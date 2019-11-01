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16:16, 1 ноября 2019 106
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В Нарьян-Маре задержали охранника, пустившего убийцу в детсад

В Нарьян-Маре задержали охранника, пустившего убийцу в детсад

В Нарьян-Маре задержали охранника, пустившего убийцу в детсад. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил сайт следкома.

Напомним, в четверг, 31 октября, пьяный мужчина позвонил в звонок, его без вопросов пустил охранник. Злоумышленник поднялся на второй этаж, вошел в группу, где готовились к «тихому часу» и на глазах воспитателей и детей зарезал шестилетнего мальчика.

Подозреваемого задержали на месте.

Детсад охранял сотрудник ООО ОП «Святогоръ». Как отметили следователи, он открыл дверь мужчине дистанционно, не выходя из комнаты, приняв за родителя одного из воспитанников.

Охранника подозревают в преступлении по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья».

Кроме того, на сотрудников детсада, не обеспечивших безопасность пребывания ребенка, завели дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человека».

Фото: Skazka48.ru


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