В мэрии рассказали о завершающемся ремонте на восьми рязанских улицах

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Администрация Рязани
В
Всего в этом году работы провели на 20 улицах общей протяженностью свыше 17 километров, и площадью более 260 тысяч квадратных метров.
«На сегодняшний день план по реализации дорожной кампании выполнен на 92%", — говорится в сообщении.
Работы полностью завершены на улицах: Либкнехта, Почтовая, Новослободская, Сережин переулок, Васильевский проезд, Кальная от улицы Быстрецкой до дома №44 по улице Кальной, улице Свободы, площади Свободы, Гагарина, 1-я линия, Спортивная, Московское шоссе.
На улицах Чкалова, 10-я линия, Связи, Садовая, Грибоедова, Подгорная, Весенняя, Тимакова, участке 1-я Красная — Старореченская начали ремонтировать тротуары, обустраивать проезжую часть и благоустраивать съезды.
Ремонт проводили за счет средств областного и городского бюджетов.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЗа октябрь у рязанских браконьеров изъяли восемь килограмм рыбы
|
cледующая новость →В Сараях искали пропавшего подростка, пока тот играл в бильярд в баре
Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.