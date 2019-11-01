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В Кузбасе убили бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева. Об этом сообщает
Лаврентьев погиб в перестрелке в ночь на пятницу, 1 ноября, на участке своего дома в поселке Верх-Чумыш. Перед смертью он убил одного из налетчиков.
По версии следствия, вечером, 31 октября, супруга Лаврентьева заметила на участке силуэты двух человек. Ее муж взял ружье и вышел проверить территорию. Спустя некоторое время женщина услышала выстрелы. а затем обнаружила погибших.
Убитым налетчиком оказался 45-летний мастер спорта по вольной борьбе и владелец ЧОП. Раньше мужчина был спасателем. Рядом с его телом нашли рюкзак с веревкой и обоймой от пистолета-пулемета калибра девять миллиметров. Кроме того, у мужчины обнаружили бинокль, рацию, газовый баллончик и устройство для отпугивания собак.
Следователи завели уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 195 УК «Убийство двух лиц».
Фото Администрации Кемеровской области
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