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В аварии у «Премьера» никто не пострадал. Об этом RZN.info сообщили в рязанском минздраве.
Напомним, в пятницу, 1 ноября, возле ТЦ «Премьер» иномарка улетела в кювет. По словам очевидцев, в машине был ребенок.
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.