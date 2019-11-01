Сорокина вручила паспорта девяти юным рязанцам

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Фото: Администрация Рязани
В пятницу, 1 ноября, в преддверии празднования Дня народного единства и в рамках патриотической акции «Мы — граждане России!», в библиотеке имени Горького девяти юным рязанцам вручили паспорта, сообщил
Документ гражданина России школьникам вручила глава администрации Елена Сорокина.
«Сегодня вы получаете свои первые паспорта. Это важное и волнительное событие. Своими делами и поступками, серьезными достижениями в учебе, спорте, творческой и общественной жизни вы доказали, что заслуживаете получить паспорта в преддверии такого важного праздника, в торжественной обстановке», — обратилась к школьникам Елена Сорокина.
В этот день паспорта получили учащихся школ, победители и призеры олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований, активист движения «Юнармия» и Российского движения школьников.
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