Синоптики рассказали о погоде в Рязанской области в первые ноябрьские выходные

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Гидрометцентр
Днем в субботу, воскресенье и понедельник до +2 градусов.
По ночам -2, -1 градус. В ночь на понедельник до нуля.
В воскресенье возможны снег и дождь, в понедельник — дождь.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРаботников Рязанского приборного завода отметили государственными наградами
|
cледующая новость →Вышел первый видеоролик проекта о героях Великой Отечественной войны
Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.