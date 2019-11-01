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14:56, 1 ноября 2019 124
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Синоптики рассказали, когда в Россию придет настоящая зима

Синоптики рассказали, когда в Россию придет настоящая зима

Фото: Pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в Россию придет настоящая зима. По его словам, это случится «еще не скоро», передает РИА Новости.

Вильфанд пояснил, что синоптики выделяют шесть времен года. Среди них есть предзимье — период между осенью и зимой, который длится с середины октября до 15-20 декабря.

«Климатическая зима наступит только после этого периода», — уверен метеоролог.

Он уточнил, что минусовые температуры установятся в российских регионах только в конце ноября.

Между тем выделяемый синоптиками шестой сезон — предлетье — длится с середины марта до середины мая.


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