Синоптики рассказали, когда в Россию придет настоящая зима

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Фото: Pixabay.com
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в Россию придет настоящая зима. По его словам, это случится «еще не скоро», передает
Вильфанд пояснил, что синоптики выделяют шесть времен года. Среди них есть предзимье — период между осенью и зимой, который длится с середины октября до 15-20 декабря.
«Климатическая зима наступит только после этого периода», — уверен метеоролог.
Он уточнил, что минусовые температуры установятся в российских регионах только в конце ноября.
Между тем выделяемый синоптиками шестой сезон — предлетье — длится с середины марта до середины мая.
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